Подозреваемого в избиении до смерти хоккеиста Торточакова задержали

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм хоккеисту хакасского «Металлурга» Артему Торточакову. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В Абакане задержали подозреваемого в причинении смертельных травм 37-летнему мужчине в результате драки около развлекательного заведения», — указали в ведомстве.

По предварительной версии, в ночь на 3 ноября потерпевший и подозреваемый поругались рядом с одним из ночных развлекательных заведений. Оппонент стал избивать хоккеиста руками и ногами. Позже драка переместилась в сторону перекрестка улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко.

Оттуда медики доставили Торточакова в больницу. Спасти спортсмена не удалось. Против 25-летнего подозреваемого завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Хоккейный клуб «Металлург» подтвердил смерть хоккеиста Артема Торточакова. Спортсмена похоронят в среду, 6 ноября, в Абакане.