Подорванную на севере Москвы машину решили проверить роботом-сапером

К месту взрыва на севере Москвы привезли робота-сапера. С его помощью силовики проверят подорванную машину, чтобы обезопасить членов оперативно-следственной группы. Об этом сообщил RT .

Очевидцы сняли работу саперов ФСБ на Синявинской улице. На парковке во дворе жилого доме несколько человек готовили к работе специального робота. Его задействовали, чтобы проверить подорванную Toyota Land Cruiser Prado на наличие дополнительной взрывчатки. Только после обследования к авто подпустят оперативно-следственную группу.

Взрыв произошел утром 24 июля. Пострадали водитель машины и его жена. Мужчина получил серьезные травмы и остался без стоп. По одной из версий, он являлся кадровым офицером.