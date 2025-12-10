Подмосковные полицейские выявили нелегальных мигрантов на стройплощадке

Сотрудники полиции совместно с дружинниками выявили 20 нелегальных мигрантов на стройплощадке в поселке Ильинское-Усово. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Подмосковью Татьяна Петрова .

Против нарушителей составили административные протоколы, каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, пятерым мигрантам предписали покинуть Россию.

С 1 декабря в России изменились правила въезда для иностранцев и апатридов. Теперь в наземных и аэропортовых пунктах пропуска им предстоит сдавать биометрию — отпечатки пальцев и снимок лица. Это позволит избежать случаев, когда нарушитель, которому запретили въезд в Россию, все-таки проникает в страну по документам на другое имя.