Утром в жилой пятиэтажке в Черкесске взорвался газ. В результате ЧП погибли минимум два человека и 11 пострадали. Очевидец происшествия, живущий в соседнем доме, рассказал 360.ru, подробности происшествия.

«В 05:50 все спят. Фактически, дикий грохот. Подлетели мы все на своих кроватях. Ярчайшая вспышка. Сначала мы ошарашены, ничего не поняли, потом стали смотреть на одну, на другую сторону, потом увидели в доме разрушения. Вот все, что видели», — поделился мужчина.