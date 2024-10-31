«Подлетели мы все на своих кроватях». Очевидец — о взрыве в доме в Черкесске
Очевидец взрыва в Черкесске: ЧП произошло ранним утром, когда все еще спали
Утром в жилой пятиэтажке в Черкесске взорвался газ. В результате ЧП погибли минимум два человека и 11 пострадали. Очевидец происшествия, живущий в соседнем доме, рассказал 360.ru, подробности происшествия.
«В 05:50 все спят. Фактически, дикий грохот. Подлетели мы все на своих кроватях. Ярчайшая вспышка. Сначала мы ошарашены, ничего не поняли, потом стали смотреть на одну, на другую сторону, потом увидели в доме разрушения. Вот все, что видели», — поделился мужчина.
МЧС продолжает поисково-спасательные работы на месте происшествия. Из дома эвакуировали 52 жителей, которых отправят в пункт временного размещения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Городская прокуратура организовала проверку и взяла на контроль ход расследования.