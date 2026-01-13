«Подлетел и сложился»: россиянин сломал позвоночник из-за катания на ватрушке

Житель Зеленогорска Красноярского края сломал позвоночник после неудачного падения во время катания на тюбинге в экстрим-парке. Об этом сообщил портал Ngs24.ru .

Жена пострадавшего рассказала журналистам, что ЧП случилось в праздничный выходной. Они пришли в местный экстрим-парк и арендовали три тюбинга. Однако на одной из трасс мужчину подкинуло на искусственном трамплине. После падения он не смог встать сам.

«Там трамплин такой высокий, он на нем подлетел, и сложился. Оттуда мы уезжали уже на скорой, у него перелом позвоночника», — пояснила девушка.

Врачи заявили, что пациент не потеряет способность ходить, однако ему предстоит длительное восстановление.

Собеседница журналистов отметила, что во время катания никого из инструкторов не было рядом. Также отдыхающих не предупредили о вероятных рисках на трассе. Девушка уже обратилась в полицию с просьбой наказать ответственных.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что кататься на ватрушках нужно только на специализированных трассах. Использование надувных санок в необорудованных для этого местах может быть опасным.