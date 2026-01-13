Спасатель Щетинин напомнил об опасности использования ватрушек вне оборудованных горок

Заслуженный спасатель России и член Российского союза спасателей Сергей Щетинин напомнил, что кататься на ватрушках следует исключительно на специализированных трассах. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, использование надувных санок в других местах может представлять опасность. Он также рекомендовал приобретать ватрушки в специализированных магазинах спортивных товаров. Там консультанты помогут подобрать модель по размеру и весу.

Щетинин призвал строго следовать указаниям инструктора во время тюбинга. При спуске необходимо плотно сидеть на ватрушке и держаться за специальные ручки.