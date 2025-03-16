Подкинула проблем. Как в Подмосковье девушка лишила подругу квартиры с помощью ипотеки

В Московской области между двумя женщинами разгорелся имущественный спор, в результате которого одна из них лишилась жилья. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника канала, девушки были очень близкими подругами. В 2016-м они решили вместе купить квартиру. Одной из них отказали в ипотеке из-за проблем с кредитной историей. Тогда вторая согласилась оформить кредит на себя с условием, что переоформит жилье на подругу после погашения ипотеки.

Подруги договорились, что та девушка, которой отказали, будет вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Первое время все шло по плану, однако затем отношения между ними полностью испортились.

Девушка, которая оформила ипотеку на себя, в 2020 году покинула квартиру, а та, которая платила за нее, попыталась закрепить уже внесенные платежи юридически. Однако уже экс-товарка отказалась подписывать соглашение, заявив, что выплаченные ей деньги были «подарком».

В результате судебных разбирательств, завершившихся в 2023 году, вносившую платежи девушку выселили из квартиры, а оформившая недвижимость на себя бывшая подруга погасила остаток ипотечного кредита и стала собственницей жилья.

Выставленная на улицу теперь пытается доказать, что ее бывшая подруга завладела жильем обманным путем.

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