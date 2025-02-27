Житель Свердловской области толкнул подругу под машину и получил 9,5 года колонии

Первоуральский городской суд вынес приговор жителю Свердловской области по делу об убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что в ноябре 2015 года фигурант поссорился с подругой и толкнул ее под машину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.