Житель Свердловской области толкнул подругу под машину и получил 9,5 года колонии
Первоуральский городской суд вынес приговор жителю Свердловской области по делу об убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Установлено, что в ноябре 2015 года фигурант поссорился с подругой и толкнул ее под машину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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