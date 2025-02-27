Подъезд жилого дома на севере Москвы залило кипятком

Подъезд жилого дома в Хорошевском районе Москвы залило кипятком. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Горячей водой заливает в том числе лифтовую шахту. Сами лифты не работают и стоят на первом этаже с открытыми дверями. Обратившиеся к спасательным службам не могут выйти из квартиры. На десятом этаже кипяток скапливается прямо на лестнице.

Корреспондент 360.ru, прибыв на место, рассказала, что люди открывают двери, чтобы проветрить квартиры из-за сильной жары и духоты.

Прибывшие специалисты нашли место прорыва трубы на чердаке. Сейчас дом обесточили, перекрыли воду, утечку устраняют. Никто не пострадал.

Ранее трубу с горячей водой прорвало в Щербинке. Фонтан кипятка поднялся на высоту до шести метров.