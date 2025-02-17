Фонтан кипятка. Масштабный прорыв теплотрассы произошел в Новой Москве

В Новой Москве прорвало трубу с горячей водой

Трубу прорвало в Щербинке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария на теплотрассе произошла в доме на Пушкинской улице. По данным очевидца, кипяток бьет из трубы фонтаном высотой в шесть метров.

Власти уже выслали к месту происшествия сотрудников «Московской объединенной энергетической компании». Эта структура обеспечивает горячее водоснабжение российской столицы и ряда административных округов Новой Москвы.

Известно, что во время коммунальной аварии никто не пострадал.

Ранее похожий инцидент произошел на юго-востоке Москвы. Здесь трубу с кипятком прорвало рядом со станцией метро «Ломоносовская».