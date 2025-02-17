Фонтан кипятка. Масштабный прорыв теплотрассы произошел в Новой Москве

Трубу прорвало в Щербинке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария на теплотрассе произошла в доме на Пушкинской улице. По данным очевидца, кипяток бьет из трубы фонтаном высотой в шесть метров.
Власти уже выслали к месту происшествия сотрудников «Московской объединенной энергетической компании». Эта структура обеспечивает горячее водоснабжение российской столицы и ряда административных округов Новой Москвы.
Известно, что во время коммунальной аварии никто не пострадал.
Ранее похожий инцидент произошел на юго-востоке Москвы. Здесь трубу с кипятком прорвало рядом со станцией метро «Ломоносовская».
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