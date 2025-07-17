Подъезд многоэтажного дома на юге Москвы два часа топило кипятком

В многоквартирном доме на юге Москвы во время ремонтных работ в одной из квартир рухнула стена, разделявшая комнату и санузел. Из-за этого весь подъезд два часа топило кипятком, рассказали 360.ru местные жители.

Коммунальная авария произошла в доме 28/1 на улице Борисовские Пруды в районе Братеево. Жильцы одной из квартир делали ремонт. Во время работ они сломали стену. Ее обломки обрушились на трубу горячего водоснабжения, и весь подъезд начало заливать горячей водой.

«Сантехники ломали стену целый день. Сейчас заливает все квартиры, подъезд с десятого по первый этаж. Лифтовая шахта уже наполовину затоплена», — рассказали очевидцы.

Обеспокоенные местные жители вызвали на место происшествия сотрудников оперативных служб и выбежали на улицу. По их словам, прибытия специалистов и перекрытия воды пришлось ждать почти два часа.

Ранее в ЖК «Датский квартал» в Мытищах прорвало канализацию. Вода залила подъезды и подземную парковку.