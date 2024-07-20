При обрушении моста в Китае погибли 11 человек, более 30 пропали без вести

Johannes Neudecker/dpa
Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Автодорожный мост обрушился в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В результате погибли 11 человек, более 30 пропали без вести, сообщило агентство «Синьхуа».

Обрушение переправы произошло из-за проливных дождей и паводков. Спасатели смогли обнаружить пять машин, рухнувших в реку. Поисковая операция на месте продолжается.

По предварительной информации, в воде могут быть еще около 20 автомобилей.

В минувший четверг, 18 июля, в Шэньси ввели режим экстренного реагирования четвертого уровня по распоряжению Госкомитета по предупреждению стихийных бедствий.

Для оказания помощи местным властям в ликвидации последствий проливных дождей в провинцию направили рабочую группу.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжат идти в Шэньси до воскресенья, 21 июля.

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