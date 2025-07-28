Подавший сигнал бедствия Embraer приземлился в Махачкале

Российский пассажирский самолет Embraer 190, который подал сигнал бедствия над Каспием, совершил посадку в Махачкале. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в авиационных службах.

«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 по московскому времени», — уточнил источник издания.

Борт следовал по рейсу Ижевск-Махачкала. Сигнал тревоги был подан в момент перелета над Каспийским морем.

На прошлой неделе вылетевший в Сочи Boeing 737 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Толмачево в Новосибирск. Борт развернули в пункт отправления по техническим причинам — для проверки работы системы регулирования давления в кабине.