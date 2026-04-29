Подачу воды восстановили в Туапсе

Подачу воды восстановили в поселке Кроянском и двух микрорайонах Туапсе — Звездном и Грознефти. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Бойко.

Водоснабжение приостанавливалось из-за того, что вышла из строя система энергоснабжения насосной станции, располагавшаяся на территории НПЗ.

«Сейчас идет заполнение систем, и вода постепенно, по мере увеличения давления, начнет поступать потребителям», — добавил Бойко.

При этом еще 130 жителей улицы Кошкина пока остаются без электричества. Восстановительные работы вести невозможно из-за продолжающегося пожара.

Оперативный штаб Краснодарского края открыл в городе специальный штаб, который будет координировать добровольцев, желающих ликвидировать последствия атак украинских беспилотников и разлива нефти. В районе действует режим чрезвычайной ситуации.