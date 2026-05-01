Под завалами в Магаданской области могут быть четверо не граждан России — губернатор
Под завалами на угольном карьере в Магаданской области в результате обрушения горной массы оказались восемь человек. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор региона Сергей Носов.
Среди заблокированных горной породой оказались четверо граждан другого государства, двое жителей Колымы и еще два вахтовых работника из других регионов России. Тяжелая техника разобрала более двух тысяч кубометров горной породы на месте обрушения Кадыкчанского угольного разреза.
На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи. Причиной обвала, предварительно, стал сход селя.
Губернатор сообщил, что разбор завала идет осторожно, поскольку надежда найти живых сохраняется.
«Руководство предприятия принимает все меры. В том числе работает, как мне доложили, с семьями восьми пострадавших», — сказал Сергей Носов.
Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.