Губернатор Носов: четверо из оказавшихся под завалами — не граждане России

Под завалами на угольном карьере в Магаданской области в результате обрушения горной массы оказались восемь человек. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор региона Сергей Носов.

Среди заблокированных горной породой оказались четверо граждан другого государства, двое жителей Колымы и еще два вахтовых работника из других регионов России. Тяжелая техника разобрала более двух тысяч кубометров горной породы на месте обрушения Кадыкчанского угольного разреза.

На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи. Причиной обвала, предварительно, стал сход селя.

Губернатор сообщил, что разбор завала идет осторожно, поскольку надежда найти живых сохраняется.

«Руководство предприятия принимает все меры. В том числе работает, как мне доложили, с семьями восьми пострадавших», — сказал Сергей Носов.

Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.