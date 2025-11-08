Под завалами частично рухнувшего дома под Тулой людей не нашли
Миляев сообщил об отсутствии погибших при обрушении дома в Куркине
Спасатели разобрали завалы после обрушения дома в поселке Куркино, погибших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Людей под завалами нет, погибших также нет. Четверо пострадавших, их госпитализировали. Держим на контроле состояние здоровья», — написал он.
Миляев уточнил, что оперативные службы разберут поврежденный подъезд. После получения окончательного заключения экспертов его восстановят. На месте ЧП работу продолжает оперативный штаб.
«По оценке экспертов, жильцы двух подъездов, которые не пострадали, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи ресурсов — газа, воды, тепла и электричества. Ресурсоснабжающие организации сейчас занимаются этим», — добавил Миляев.
Следственный комитет заявлял, что взрыв газа в доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ.