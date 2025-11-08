Под завалами частично рухнувшего дома под Тулой людей не нашли

Миляев сообщил об отсутствии погибших при обрушении дома в Куркине

Спасатели разобрали завалы после обрушения дома в поселке Куркино, погибших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Людей под завалами нет, погибших также нет. Четверо пострадавших, их госпитализировали. Держим на контроле состояние здоровья», — написал он.

Миляев уточнил, что оперативные службы разберут поврежденный подъезд. После получения окончательного заключения экспертов его восстановят. На месте ЧП работу продолжает оперативный штаб.