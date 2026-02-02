Под Волгоградом подросток разбил голову по дороге из школы и умер

Подросток трагически погиб по дороге из школы в Волгоградской области. Он поскользнулся на гололеде, упал и сильно ударился головой, пишет V1.RU .

Это случилось в городе Петров Вал.

По словам главы Камышинского муниципального района Елены Береговой, отец мальчика погиб на СВО. Подросток спешил после уроков на занятия у психолога.

«Со слов школьников, поскользнулся и упал на спину, ударился головой. Учитель вызвала скорую, но по дороге в больницу мальчик скончался», — рассказала Береговая.

В пресс-службе аппарата губернатора подтвердили, что несовершеннолетнему оказали экстренную медицинскую помощь. Но, несмотря на принятые меры, спасти мальчика не удалось.

