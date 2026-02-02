Подросток в Ленобласти получил смертельный удар током из-за падения телефона в воду

Подросток в Ленобласти уронил телефон в ванну и умер от удара током

В Бокситогорске Ленинградской области школьник умер от удара током из-за упавшего в ванну мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Гаджет 13-летнего подростка стоял на зарядке.

«Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Отец рассказал телеканалу 78.ru, что после прогулки сын решил принять ванну и взял с собой телефон. Возможно, подросток уснул, зайдя в теплое помещение с мороза.

Ранее в Канзасе восьмилетний мальчик уснул рядом с зарядкой для телефона и получал сильный удар током.