Подросток в Ленобласти получил смертельный удар током из-за падения телефона в воду
В Бокситогорске Ленинградской области школьник умер от удара током из-за упавшего в ванну мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Гаджет 13-летнего подростка стоял на зарядке.
«Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.
Отец рассказал телеканалу 78.ru, что после прогулки сын решил принять ванну и взял с собой телефон. Возможно, подросток уснул, зайдя в теплое помещение с мороза.
