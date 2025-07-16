Под Ульяновском участник СВО умер после укуса осы

Десантник Сергей Андреев, с 2022 года сражавшийся в зоне спецоперации, умер под Ульяновском после укуса насекомого. Об этом сообщил портал «Инфо24» .

По информации источников издания, участник СВО приехал в родное село Солдатская Ташла на время отпуска, чтобы привести в порядок дом, доставшийся от родителей.

Во время ремонтных работ военнослужащего укусила оса, после чего у него произошел анафилактический шок. Врачам не удалось спасти мужчину.

Сергея похоронили на кладбище Солдатской Ташлы. У него остались жена и трое детей.

В Ступине у 17-летней девушки случился отек Квинке после укуса шмеля. Пациентку увезли в больницу в критическом состоянии. Медикам удалось сохранить ей жизнь.