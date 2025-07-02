Девушку с отеком Квинке после укуса шмеля спасли в больнице в Ступине
Врачи Ступинской больницы спасли 17-летнюю пациентку, у которой развился отек Квинке. Накануне вечером она находилась на даче, где ее укусил шмель.
Ночью девушке стало трудно дышать. Бабушка незамедлительно позвонила в скорую помощь.
«Пациентка поступила к нам в критическом состоянии — с острой аллергической реакцией на укус шмеля. У девушки развился отек Квинке — была одышка, нехватка воздуха, нарастающий отек в месте укуса. Мы немедленно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение», — отметила заведующая педиатрическим отделением Ступинской больницы Элина Бекбулатова.
Слаженная работа медиков позволила спасти пациентку. Позже ее состояние стабилизировалась и она вернулась домой.
Врачи призывают срочно обращаться за медицинской помощью при возникновении признаков аллергической реакции после укусов насекомых.