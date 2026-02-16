Под Пермью нашли тело пропавшего владельца мебельной компании

Тело мужчины, который пропал в Пермском крае, через двое суток нашли на льду реки Камы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, 13 февраля в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже Алексея Антипкина 1978 года рождения. Он ушел из своего дома в деревне Заозерье и не вернулся. Днем 15 февраля его обнаружили мертвым на льду Камы.

«По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер», — отметили в СК.

Для установления причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Журналисты 59.ru уточнили, что предприниматель мог пойти на рыбалку. Его нашли в глубоком снегу. По одной из версий, он мог застрять там и почувствовать себя плохо.

Антипкин был основателем мебельного центра «ДомаДом». По данным Пермской торгово-промышленной палаты, бизнесом он занимался с 1997 года.

Ранее в Челябинской области обнаружили погибшей 19-летнюю девушку, которая пропала в начале февраля по дороге к родственникам. По одной из версий, она могла замерзнуть в лесу.