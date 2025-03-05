Под Оренбургом столкнулись более 20 автомобилей. Есть пострадавшие

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-5 в Оренбуржье

Более 20 машин столкнулись на автодороге М-5 Урал в районе поселка Холодные ключи Оренбургского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Массовая авария в Оренбуржье произошла около девяти утра по местному времени. ДТП началось после того, как у ехавшего из Оренбурга в сторону Переволоцка КамАЗа сложился полуприцеп. Он перекрыл движение по трассе, из-за чего одна за одной столкнулись свыше 20 машин.

В Минздраве Оренбургской области РИА «Новости» сообщили, что в результате массовой аварии пострадали два человека. Сейчас медики оценивают их состояние.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Трасса М-5 «Урал» перекрыта. Очевидцы сообщают о том, что на участке дороги образовались огромные пробки. Работу спецслужб осложняет снегопад и скользкая дорога. На опубликованных в социальных сетях кадрах района аварии видно больше десятка легковых и несколько грузовых автомобилей, один из которых лежит на боку.

Ранее на северо-востоке Москвы в районе Бибирево загорелись три автомобиля. Предположительно, машины поджег неизвестный. Пламя охватило автомобили «Газель», Peugeot и Land Rover. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.