Под наблюдением врачей остались 28 отравившихся посетителей кафе в Казани

Сейчас в больнице находятся 28 человек, получивших кишечное отравление из-за посещения кафе «Nan Кебаб N1» в Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Врачи оценили состояние всех пациентов как удовлетворительное. Всего в республиканской клинической инфекционной больнице находятся 28 человек, отравившихся в кафе.

В ведомстве уточнили, что им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Роспотребнадзор по Татарстану подтвердил, что количество пострадавших из-за кишечной инфекции после употребления еды в кафе «Nan Кебаб N1» возросло до 58. Все отравившиеся ели шаурму, кебаб и закрытую пиццу с 9 по 11 сентября.

Специалисты нашли в заведении ряд нарушений. В трех смывах и пяти продуктах они выявили кишечные палочки. Роспотребнадзор опечатал кафе и передал материалы в суд.