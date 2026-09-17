Число отравившихся в казанском кафе «Nan Кебаб» возросло с 33 до 58

Количество отравившихся в кафе в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану.

До 13 сентября было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции в кафе «Nan Кебаб N1» в Казани. Анализ выявил наличие сальмонеллы у 22 пострадавших. Посетители кафе заказывали шаурму, кебаб и закрытую пиццу в период с 9 по 11 сентября.

«На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции „Nan Кебаб № 1“, в том числе 16 человек выявлены активно», — отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор выявил в заведении множество нарушений, кафе опечатали и передали материалы в суд. Эксперты ведомства обнаружили кишечные палочки в трех смывах и пяти продуктах.

В Республиканской инфекционной больнице во вторник находились 26 отравившихся, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Двух пациентов выписали.