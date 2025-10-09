Под Красноярском нашли место, где подал сигнал телефон Усольцева

В Красноярском крае нашли место, где в последний раз засекли сигнал с телефона главы пропавшей в походе семьи Сергея Усольцева. Об этом сообщил источник 360.ru.

Картографы «ЛизаАлерт» при содействии Следственного комитета обработали полученные от ведомства данные.

«Предположительно, удалось определить квадрат, где был засечен в последний раз сигнал с телефона пропавшего 28 сентября», —рассказал собеседник 360.ru.

По словам регионального представителя отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края Владислава Величко, в квадрате работают БПЛА и пешие группы.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали, отправившись в небольшой поход к Кутурчинскому Белогорью. В последний раз туристов видели, когда они шли в горы.