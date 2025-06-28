Под Красноярском 9-месячная девочка утонула в ванне

Вечером 27 июня мать купала двоих детей двух лет и девяти месяцев. Женщина вышла на кухню, чтобы помыть посуду, и оставила детей без присмотра. На кухне она включила музыку.

«Услышав через какое-то время крик старшего ребенка, женщина вернулась в ванную комнату и увидела, что девятимесячная дочь находится полностью в воде и не подает признаков жизни», — заявили в СК.

На место происшествия прибыл следователь. Специалисты установят обстоятельство случившегося.

Ранее 11-летняя девочка утонула в спа-клубе в Ростове-на-Дону. Ребенок нырнула за браслетом, поскользнулась и ударилась, а затем потеряла сознание.