Под Киевом загорелся крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Завод компании Coca-Cola загорелся в поселке Великая Дымерка Броварского района Киевской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

На опубликованном видео видны большие клубы дыма, поднимающиеся над промышленными зданиями. Горящее предприятие — один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе и самый большой на Украине.

Официальных сообщений о пожаре пока не публиковали.

В августе на Украине сгорел один из ведущих ликероводочных заводов, который производил водку «Хортица». Сгорели три-четыре миллиона бутылок готового продукта.

Пожар на длился около трех часов, восстановление невозможно.