На подконтрольной Киеву территории Запорожской области сгорел один из ведущих ликероводочных заводов, который производил водку «Хортица». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское издание NV.

По данным журналистов, в компании Global Spirits (владелец завода) уточнили, что пожар на предприятии продолжался около трех часов. Восстановление невозможно. Сгорели три-четыре миллиона бутылок готового продукта.

Помимо «Хортицы», на предприятии производили водку «Мороша», «Медведь», «Первак», Gold Ukraine и «Пшеничную слезу».

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что ни одна террористическая атака Киева на территорию России не останется без ответа. По его словам, все действия киевского режима будут иметь последствия.