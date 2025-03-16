Под Калининградом загорелся янтарный комбинат

В поселке Янтарном произошел пожар в одном из корпусов Калининградского янтарного комбината. О ЧП в комментарии РИА «Новости» сообщили представители предприятия.

«Удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками», — отметил представитель комбината.

Информацию о возгорании в производственном здании подтвердила пресс-служба регионального управления МЧС. Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.

Пламя удалось локализовать. К тушению привлекли 50 специалистов и 10 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на складе в Реутове. ЧП случилось в Транспортном переулке.