Под Калининградом загорелся янтарный комбинат
В поселке Янтарном произошел пожар в одном из корпусов Калининградского янтарного комбината. О ЧП в комментарии РИА «Новости» сообщили представители предприятия.
«Удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками», — отметил представитель комбината.
Информацию о возгорании в производственном здании подтвердила пресс-служба регионального управления МЧС. Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.
Пламя удалось локализовать. К тушению привлекли 50 специалистов и 10 единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел на складе в Реутове. ЧП случилось в Транспортном переулке.
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