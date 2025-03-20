Под Иркутском внедорожник завалило бревнами, выпавшими из перевернувшегося лесовоза

РЕН ТВ: машину с человеком внутри завалило бревнами из лесовоза под Иркутском

На трассе в Иркутской области большегруз перевернулся и завалил проезжающий рядом легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Крупное ДТП произошло на автодороге под Иркутском. Водитель фуры, перевозивший лес, не справился с управлением и начал скатываться с наклонной дороги. Большегруз опрокинулся на внедорожник Toyota. Иномарку завалило упавшими бревнами. Авто превратилось в груду металла.

По предварительным данным, водитель легковушки успел быстро среагировать и выбраться из машины. Пассажир, ехавший с ним, остался в автомобиле, но остался жив. Он смог выключить зажигание и рацию, чтобы избежать пожара после того, как начало вытекать топливо.

Официальных сообщений об аварии пока не поступало.

Накануне водитель «Газели» в Тверской области погиб из-за взрыва газового баллона. Взрывная волна также повредила фасад и окна рядом стоящих магазинов. По предварительным данным, никто из прохожих никто не пострадал.