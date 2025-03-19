19 марта 2025 14:58 Взрыв «Газели» в Тверской области засняли на видео 0 0 0 Эксклюзив

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Момент взрыва «Газели» в Конаково Тверской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Грузовик взорвался при повороте на перекрестке. На кадрах видно, как работающий видеорегистратор в соседней машине упал из-за взрывной волны. Стекло автомобиля треснуло.

Происшествие случилось на улице Свобода. По данным ГУ МЧС России по региону, в грузовике взорвался баллон. В результате ЧП погиб один человек. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

Telegram-канал Shot сообщил, что погибшим оказался водитель «Газели». Из-за взрывной волны фасад и окна рядом стоящих магазинов получили повреждения. Из прохожих никто не пострадал.