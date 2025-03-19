Взрыв «Газели» в Тверской области засняли на видео
Момент взрыва «Газели» в Конаково Тверской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Грузовик взорвался при повороте на перекрестке. На кадрах видно, как работающий видеорегистратор в соседней машине упал из-за взрывной волны. Стекло автомобиля треснуло.
Происшествие случилось на улице Свобода. По данным ГУ МЧС России по региону, в грузовике взорвался баллон. В результате ЧП погиб один человек. На место прибыли сотрудники оперативных служб.
Telegram-канал Shot сообщил, что погибшим оказался водитель «Газели». Из-за взрывной волны фасад и окна рядом стоящих магазинов получили повреждения. Из прохожих никто не пострадал.
Жителям Можайска напомнили о правилах безопасности на ж/д путях
Платформу «Депо» в Лобне планируют переименовать в честь поэта Черняева
Полицейские в Одинцове провели для школьников занятие о вреде наркотиков
Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове к сентябрю
Еще один нестационарный торговый объект снесли в Шатуре
Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Богородском округе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте