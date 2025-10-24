Под Иркутском полиция взялась за родителей издевавшихся над животными детей

В Иркутской области полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, которые издевались над собаками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Видео с изувеченными животными разлетелось по соцсетям и привлекло внимание правоохранительных органов. В комментариях местные жители утверждали, что дети и раньше причиняли собакам вред.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали полицейские и представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Проверка установила, что один пес умер до событий на видео, школьники к его смерти не имеют отношения. Вторая собака не пострадала.

На родителей мальчиков семи и 13 лет составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Детей поставили на учет в органы внутренних дел, также с ними провели беседу.

Ранее стало известно, что в Москве подростки забили камнями живущего в фотостудии кота.