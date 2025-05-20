Под Хабаровском ураган повалил деревья и оставил людей без света

В Хабаровском крае мощный ураган повалил деревья и оборвал провода, оставив людей без электричества. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

Дождь и сильный ветер обрушились на Хабаровск вечером в понедельник, 19 мая.

«На улицах посыпались тополя. Жители говорят, что не раз просили их срубить: те чуть не рухнули на гулявших во дворе ребят», — уточнили журналисты.

Ураган прошел по Сергеевской улице, повалив деревья, которые упали и оборвали провода. Также была повреждена крыша на одном из домов. При этом электрики на вызов пока не спешат, неизвестно, когда они приедут.

В селе Смирновка сильным ветром разрушило каркасный дом и тоже повалило деревья.

Ранее в Дмитрове студенты местного техникума помогали устранять последствия майского циклона. Много деревьев упало и повредило линии электропередач.