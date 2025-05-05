Студенты-спасатели в Дмитрове помогли в устранении последствий циклона

В Дмитрове 2 мая прошел мокрый снег. Из-за сильного ветра упало много деревьев, повредив линии электропередачи. На помощь аварийным службам в устранении последствий непогоды пришли студенты дмитровского техникума. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Виктория Спицына, Кирилл Скрынкин и Михаил Юрчик трудились на территории Центра зимних видов спорта под руководством преподавателя Маргариты Смирновой. За четыре часа они полностью расчистили лыжную трассу от упавших растений.

«Для нас это реальная возможность применить полученные во время учебы знания на деле и быть полезными. В критических ситуациях учишься работать в команде, быстро принимать решения. Главное — не оставаться в стороне», — поделилась студентка Виктория Спицина.

В администрации техникума отметили, что студенты регулярно откликаются на призывы о помощи и участвуют в благотворительных мероприятиях.

Напомним, что ночь с 1 на 2 мая в Подмосковье выпало до 70% месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Последствия циклона аварийные службы до сих пор устраняют.