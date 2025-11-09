Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на строительном складе

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар под Екатеринбургом в поселке Медный, где вечером 8 ноября вспыхнул строительный склад. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Производственное здание со строительными материалами на территории промышленной площадки полыхало на площади 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

К тушению привлекли 12 единиц спецтехники и 40 специалистов. К 22:50 открытое горение удалось ликвидировать. После этого спасатели начали проливку и разборку сгоревших конструкций.

Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

