Спасателю обожгло лицо алюминиевой пылью при тушении пожара на московском заводе

Днем 8 ноября в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе «Кристалл». Вспыхнула алюминиевая пыль, сообщил 360.ru источник.

Сотрудник предприятия получил ожог лица, его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Вторым пострадавшим стал один из пожарных, прибывших на место происшествия для ликвидации возгорания. С ожогом лица и подозрением на контузию его увезли в городскую больницу № 36.

Вспыхнувшая емкость с металлической стружкой находится на улице, вне помещений завода. На месте продолжают работать спасатели МЧС.

