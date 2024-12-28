Под Бийском столкнулись 29 автомобилей

ГАИ: количество столкнувшихся под Бийском машин увеличилось до 29

Под Бийском в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

До этого появились данные о девяти машинах, которые попали в аварию.

Водитель Chevrolet Niva ударил ехавший впереди автомобиль. Последующие водители не приняли в расчет погодные условия и тоже столкнулись с остановившимися транспортными средствами, после чего на подъезде к Бийску образовалась пробка.

В районе города сейчас идет снег. ДТП случилось незадолго до перекрытия трассы «Барнаул-Бийск». Позже движение транспорта возобновили.

На месте аварии организовали пункт обогрева.

Утром в субботу на 35-м километре федеральной трассы Адлер — Красная Поляна произошло смертельное ДТП. Водитель одной машины скончался на месте, а второму автомобилисту понадобилась медицинская помощь.