Утром 28 декабря, около 7 часов утра, на 35-м километре федеральной трассы Адлер — Красная Поляна произошла смертельная авария. Об этом написал сайт «Кубань 24».
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигавшийся из Красной Поляны в сторону Сочи по мокрой дороге, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Волга» и VOYAH.
В результате ДТП водитель Kia получил серьезные травмы и скончался в больнице. Водителю «Волги» потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта. Одна из полос дороги полностью перекрыта.
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