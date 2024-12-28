Утром 28 декабря, около 7 часов утра, на 35-м километре федеральной трассы Адлер — Красная Поляна произошла смертельная авария. Об этом написал сайт «Кубань 24» .

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигавшийся из Красной Поляны в сторону Сочи по мокрой дороге, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Волга» и VOYAH.

В результате ДТП водитель Kia получил серьезные травмы и скончался в больнице. Водителю «Волги» потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта. Одна из полос дороги полностью перекрыта.