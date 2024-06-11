«Почувствовали горечь». Семья из Самары обратилась в СКР из-за ожога питьевой водой

Адвокат Архангельский: семья в Самаре получила ожог от воды и обратилась в СКР

Семья из трех человек пожаловалась на химические ожоги после употребления бутилированной воды, приобретенной в магазине здорового питания. Самые серьезные травмы получила мать, рассказал 360.ru адвокат Евгений Архангельский. По его словам, пострадавшие уже обратились в СК.

Супруга его давнего клиента вечером 8 июня оформила заказ в одном из популярных магазинов. Ей привезли несколько бутылок воды разных производителей. На следующий день бутылку объемом 750 миллилитров открыли. Воду пили втроем — мать, отец и их ребенок.

Больше всех выпила мать. Остальные употребили, почувствовали горечь и выплюнули, кого-то даже тошнило. У матери было достаточно большое поражение, она на следующий день обратилась к врачу. Был установлен факт химического ожога.

Семья позвонила на горячую линию магазина. По словам адвоката, им пообещали разобраться в ситуации, но больше не звонили. Собеседник 360.ru помог супругам подать заявление в Следком. В тот же день правоохранители побывали у них дома и изъяли бутылку.

«Мы максимально уведомили магазин о произошедшем, попросили с нами связаться. Пока этого не произошло, но из СМИ стало известно, что емкости изъяли, магазин якобы изъял партию из продажи», — сказал он.

Доследственная проверка

Территориальный следственный отдел Самары устроил доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи назначили судебно-медицинские и физико-химические исследования. Прокуратура Самарской области взяла это разбирательство под свой контроль.