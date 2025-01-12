«Почувствовала, диван трясет». Землетрясение произошло рядом с Крымом

EMSC сообщил о землетрясении рядом с Крымом

Неподалеку от берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщила пресс-служба Европейского сейсмологического центра ( EMSC ) на официальном сайте.

EMSC уточнил, что землетрясение зафиксировали в 75 километрах от Керчи и в 60 километрах от Тамани. Его эпицентр находился на глубине в 45 километров в Черном море.

Из комментария пользователя на сайте EMSC следует, что удар стихии ощущался и в Анапе, то есть в 64 километрах от эпицентра.

«В целом почувствовала только то, что диван трясет, соседи говорят, что вода в посуде тряслась», — рассказала жительница Анапы.

В субботу, 11 января, два землетрясения произошло и в Сочи. Местная жительница Юлия рассказала 360.ru, что толчки были сильными.