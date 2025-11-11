Почти три десятка россиян пострадали в крупном ДТП в Египте

Автобус с туристами попал в крупное ДТП в Египте. В результате происшествия пострадали 27 россиян, сообщила газета Al-Masry Al-Youm .

Журналисты отметили, что ЧП случилось на дороге Рас-Гареб — Хургада.

«По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян», — заявили в издании.

Ранее автобус с туристами перевернулся в Таиланде. Транспорт следовал из Чиангмая в Бангкок и опрокинулся на скользком после дождя склоне горы. В итоге автобус перегородил трассу.

По данным журналистов, как минимум один пассажир получил сильные травмы, также четверых отправили в больницу. Несколько человек отделались ушибами, они отказались от госпитализации.