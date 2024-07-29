Почти сотню человек эвакуировали с подтопленных районов Башкирии

МЧС: с подтопленных территорий южных районов Башкирии эвакуировали 96 человек

Фото: Freepik

Из южных районов Башкирии эвакуировали 96 человек, проживающих на подтопленных после осадков территориях. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«На контроле <…> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях», — отметили представители министерства.

За прошедшие сутки «прибавилось пять ситуаций» в Мелеузовском, Белорецком и Салаватском районах. Всего подтопило 15 домов и 59 придомовых территорий. Также эвакуировали 96 местных жителей, из которых 29 — несовершеннолетние.

Ранее разлив реки случился в городе Туймазы в Республике Башкортостан. Сотрудники МЧС начали откачивать воду после случившегося. По данным спасателей, река вышла из берегов из-за сильных ливней в регионе.

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