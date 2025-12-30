Почти две тысячи жителей Кузбасса остались без тепла перед Новым годом

Авария на трубопроводе в поселке Краснобродский Кемеровской области привела к отключению теплоснабжения. Об этом изданию NGS42 сообщили в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что начались работы по замене трубопровода тепловой сети диаметром 273 миллиметра.

Под отключение теплоснабжения попали 21 МКД, в которых живут 1876 человек, в том числе 182 ребенка. Также авария коснулась теплоснабжения центра социальной защиты, дневного стационара в больнице и Центра развития творчества детей и юношества.

На месте прорыва работает бригада компании «Энергоресурс», в течение 30 декабря специалисты устранят последствия аварии. Работы займут около пяти часов.

