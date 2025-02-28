Почти 80 человек подхватили острую кишечную инфекцию в Якутске

В Якутске острой кишечной инфекцией в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины заболели 75 человек, в том числе 24 ребенка. О происшествии стало известно РЕН ТВ.
По данным источника канала, сейчас на объекте проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Подробная информация о случившемся и состоянии заболевших уточняется.
Днем ранее массовое отравление произошло в одном из отелей рядом с озером Тургояк в Челябинской области. С жалобами на плохое самочувствие к врачам обратились 11 постояльцев отеля, среди которых восемь детей в возрасте от года до 14 лет.
Врачи зафиксировали у заболевших повышение температуры до 38 градусов, тошноту и рвоту, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пострадавшие питались со шведского стола в отеле.
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