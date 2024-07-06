Почти 60 человек отравились едой в Бурятии

Лудупова: число отравившихся едой из кафе в Бурятии увеличилось до 56

Число пострадавших в результате отравления едой в бурятском городе Гусиноозерск увеличилось до 56. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Пострадавших в тяжелом состоянии нет. За медицинской помощью обратились 56 человек, из них 36 детей, госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных — средней степени тяжести. Предварительно, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит не уточненной этиологии. Ждем подтверждения анализов, — написала она

Ранее в субботу региональный главк СК России приводил данные о 44 пострадавших.

В связи с ЧП Следком начал доследственную проверку. Правоохранители выявляют источник заражения и устанавливают полную картинку происшествия.

«Проводят опрос работников организации, изъяли образцы для сравнительного исследования, проходит осмотр столовой. Контролирующие организации временно приостановили деятельность компании», — добавили в пресс-службе.

В мае неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев. СК по факту гибели завел уголовное дело.