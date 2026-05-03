Почти 50 рейсов отменили и задержали в Пулково

Фото: РИА «Новости»

Почти 40 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за ранее вводимых ограничений. Более 10 вылетов отменили. Подробности сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«На вылет задержано более двух часов — 37 рейсов. Отменено на вылет — 12 рейсов», — отметили в аэропорту.

Часом ранее в аэропорту объявили о задержке более 39 рейсов на вылет, время ожидания превысило два часа. Отменены были 10 рейсов.

«С момента открытия воздушного пространства обслужено 83 рейса и более 10 тысяч пассажиров», — уточняли в пресс-службе.

Минувшей ночью в Ленинградской области успешно отразили массированную атаку беспилотников. Силы ПВО нейтрализовали более 60 вражеских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, ключевой противник пытался нанести удар по морскому торговому порту Приморск.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте