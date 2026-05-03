Почти 50 рейсов отменили и задержали в Пулково

Почти 40 рейсов задержали в аэропорту Пулково из-за ранее вводимых ограничений. Более 10 вылетов отменили. Подробности сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«На вылет задержано более двух часов — 37 рейсов. Отменено на вылет — 12 рейсов», — отметили в аэропорту.

Часом ранее в аэропорту объявили о задержке более 39 рейсов на вылет, время ожидания превысило два часа. Отменены были 10 рейсов.

«С момента открытия воздушного пространства обслужено 83 рейса и более 10 тысяч пассажиров», — уточняли в пресс-службе.

Минувшей ночью в Ленинградской области успешно отразили массированную атаку беспилотников. Силы ПВО нейтрализовали более 60 вражеских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, ключевой противник пытался нанести удар по морскому торговому порту Приморск.