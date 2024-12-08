Почти 40 свердловских детей-конькобежцев отравились на Ямале

Порядка 39 детей отравились в городе Тарко-Сале, где проходили межрегиональные соревнования по конькобежному спорту. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области пожаловались на тошноту и рвоту. Некоторых детей госпитализировали.

По факту отравления Следственный комитет организовал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства отравления детей также проверит региональная прокуратура.

Ранее жительница Ломоносова отравилась неизвестным газом в офисе в центре Санкт-Петербурга. У женщины пропало обоняние, она начала задыхаться и попала в больницу. Горожанка не исключила, что могла отравиться газом из освежителя воздуха, приобретенного на маркетплейсе. Врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.