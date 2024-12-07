Петербурженка отравилась освежителем воздуха на работе

Жительница Ломоносова попала в больницу после отравления неизвестным газом. Это произошло на работе, сообщил «78.ru».

По данным издания, медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине, которая почувствовала себя плохо на рабочем месте в центре Северной столицы. У петербурженки резко пропало обоняние, после чего она начала задыхаться.

Пострадавшая предположила, что отравилась газом из освежителя воздуха, приобретенного на маркетплейсе. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад многодетная семья отравилась неизвестным веществом в Вышнем Волочке. Врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку. Ее мама и брат находятся в реанимации.