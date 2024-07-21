Число отравившихся детей в санатории Кузбасса достигло 35

Роспотребнадзор: 35 детей из санатория попали в больницу Кузбасса с отравлением

Фото: РИА «Новости»

Помощь медиков понадобилась 35 детям в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. У них выявили признаки отравления, сообщили «Известиям»в Роспотребнадзоре по железнодорожному транспорту.

По предварительным данным, причиной госпитализации отдыхающих стала норовирусная инфекция. Специалисты Роспотребнадзора уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование . В настоящее время все заболевшие находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Также в лагере проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. В ведомстве отметили, что сейчас принимаются меры по приостановке деятельности санатория.

Это уже не первый случай массового отравления в санатории «Магистраль» в городе Салаир. Прошлым летом 12 детей попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Тогда работу санатория суд временно приостановил.

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