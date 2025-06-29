Почти 40 человек погибли в ДТП с автобусами в Танзании

Как минимум 38 человек стали жертвами крупной аварии в Танзании, еще 28 получили травмы. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на комиссара области Килиманджаро Нурдина Бабу.

ЧП произошло вечером 28 июня недалеко от города Моши. Один из автобусов потерял управление после того, как у него лопнула шина. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом. После удара оба транспортных средства загорелись.

По словам Бабу, 22 пострадавших уже получили помощь, их выписали из больницы. Шесть человек остаются под наблюдением врачей.

Ранее пять человек погибли в страшном ДТП на трассе под Ставрополем. По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.